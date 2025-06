Tipo segnalazione: Bellezze artistiche e naturali

Un’esposizione d’arte sorprendente e, per questo – è il caso di dirlo -, “Strepitosa”.

Si è conclusa, domenica 25 maggio, la tre giorni sofisticata e moderna dedicata all’esposizione d’arte cornate Francesco Bavastrelli. Il titolo rievocante e descrittivo, i luoghi insoliti e affollati unitamente ai geniali innesti di più generi pittorici hanno decretato il grande successo della quarta mostra dell’artista.

“Strepitosa” ha fuso assieme Pop Art, Street Art e Astrattismo nel cuore pulsante di un centro commerciale, a Messina, città natale del ‘pittore delle forme astratte e della libertà espressiva’. Lo stile unico ed innovativo ha attratto coinvolto una stragrande affluenza di pubblico. Esperti d’arte e curiosi si sono aggirati tra le particolarissime tele, ammirandole e commentandole. In molti, hanno votato la propria opera preferita.

Attualità, ironia e genialità ma anche un omaggio alla donne che vivono e subiscono la guerra. Un omaggio a due grandi, Andy Warhol e Banksy, e alla città di Messina. In una tela la raffigurazione del volto della figlia del Bavastrelli. Geniale il riferimento alla tanto discussa opera “Comedian” (la banana) di Maurizio Cattelan.

L’estrosità, l’intensità dei colori e la forza comunicativa e lo stile inconfondibile hanno avvicinato la gente all’arte perché, come il Maestro Bavastrelli ripete: «Il genio artistico deve fondersi con i fruitori in un legame naturale di cui l’embrionalità non è che lo stadio iniziale».

Luogo: Centro commerciale Maregrosso

