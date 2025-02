Nella serata di ieri, militanti di CasaPound Italia hanno affisso in tutta Italia, anche a Palermo, manifesti e striscioni sulla remigrazione, ribadendo la necessità di un intervento concreto contro l’immigrazione incontrollata e per il ritorno nei Paesi d’origine di chi non ha diritto di restare.

CasaPound Italia continua la sua battaglia per sicurezza e legalità, chiedendo più controlli alle frontiere, rimpatri immediati per i clandestini e la fine del business dell’accoglienza indiscriminata.





A partire dal prossimo fine settimana, in tutte le città italiane prenderanno il via banchetti informativi dove i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i rappresentanti del movimento, firmare petizioni e ricevere materiale sulla proposta di remigrazione.

Invitiamo tutti a partecipare sabato 15 febbraio dalle h.17,30 al Circolo Barbadoro in via Girolamo Di Martino 43, Palermo.

