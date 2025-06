Il prestito d’onore, “Student Loan”, è finalmente realtà. Fortemente voluto dalla Democrazia Cristiana, rappresenta una svolta concreta per garantire il diritto allo studio e rimuovere le barriere economiche che ancora oggi impediscono a troppi giovani siciliani l’accesso all’università.

La misura in sintesi:

Erogato da IRFIS (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Imprese in Sicilia);

Fino a 10.000 euro l’anno, per un massimo di 50.000 euro complessivi;

Destinato a chi sceglie di studiare negli atenei della Sicilia;

Disponibile a partire da settembre tramite piattaforma IRFIS.





A chi è rivolto:

Studenti con ISEE inferiore a 20.000 euro;

Iscritti dal primo anno ai corsi universitari in Sicilia;

Dal secondo anno in poi, in regola con almeno il 50% dei CFU previsti.

Il prestito d’onore rappresenta una misura concreta, una vera rivoluzione, per tanti studenti e tante famiglie che credono nella formazione come strumento di riscatto e sviluppo. Studiare in Sicilia non sarà più una scelta obbligata, ma finalmente un’opportunità vera.

Lo “Student Loan” è una scommessa sul futuro dei giovani siciliani e un primo passo per rafforzare il sistema universitario regionale, trattenere talenti e valorizzare le nostre eccellenze.

