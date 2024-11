Accorrete tutt3 all’assemblea che ci sarà alle 17.30, nell’Aula O010 dell’Edificio 8, con il giornalista e saggista esperto di militarizzazione Antonio Mazzeo e con Non Una Di Meno su come oggi l’università sia sempre più guidata da logiche di profitto e sempre più vicina agli interessi delle industrie, comprese quelle di guerra come Leonardo S.P.A. Questo rapporto sta trasformando l’istruzione universitaria orientandola verso fini economici e militari.

Oggi abbiamo deciso di occupare il Piano Terra di Ingegneria Meccanica per un’azione di boicottaggio contro la complicità di Unipa, e del dipartimento di ingegneria nelle Guerre e nel Genocidio in corso in Palestina, per mano dei numerosi accordi con aziende di guerra come la Leonardo spa.

Non possiamo accettare che il nostro ateneo abbia complicità con la prima azienda europea in classifica per ricavi da vendita di armi, che si sta rendendo complice e protagonista del Genocidio in Palestina.

Le rivendicazioni degli studenti e delle studentesse che si sono accampat3 a Palermo, così come nel resto del mondo, sono sempre le stesse e dopo aver ottenuto la sospensione degli accordi tra Unipa e le università israeliane, continuiamo a rilanciare la lotta in solidarietà al popolo palestinese, pretendendo che venga fatto un passo indietro dalla Governance dell’ateneo rispetto agli accordi con la Leonardo Spa, industria di guerra.





