Sbarca su Amazon Prime Video e su Tim Vision il nuovo film del regista siciliano Fabrizio La Monica, il thriller “Una Via Fredda per L’Inferno”. Il film, prodotto dalla società Kàlama Film e distribuito in Italia da Saturnia Pictures, è di genere thriller con risvolti fantascientifici. A scriverlo lo stesso regista insieme ad Alessandro Bruno e Pietro Graffeo (regista palermitano), mentre la colonna sonora è stata composta da Silvio Messina in arte Jack Random e Giuseppe Nasca e Manuele Cirà si sono occupati della fotografia. La pellicola è stata girata principalmente sui monti dell’entroterra siciliano nel 2022, il cast principale vede coinvolti gli attori Ferdinando Gattuccio, Marco Ferrante, Eleonora Amato ed Alessandro Fricano Gagliardo, con maestranze provenienti da tutta la Sicilia e alcune collaborazioni direttamente da Roma. Su Prime Video l’incipit della trama: “La Polizia è sulle tracce di un fuggitivo nascosto in una riserva naturale. Diego, ranger del corpo forestale, viene coinvolto nella caccia all’uomo. Quando lo incontra, scopre che la fuga è solo l’inizio di un incubo più oscuro, che trasformerà la foresta in un campo di battaglia mortale.” “Si tratta di un film “piccolo” ma dal cuore grande – ha commentato il regista La Monica, giunto al suo quarto lungometraggio, dopo “Vork and the beast” (2017), “Dio non ti odia” (2020), “Il Buio del Giorno” (2022) – una produzione indipendente molto differente da quelle che solitamente vengono realizzate nella nostra isola e che penso lasci trasparire l’impegno che io e la mia squadra abbiamo messo nella sua realizzazione e nel tentativo di portare sullo schermo qualcosa di originale”.





