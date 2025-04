Il Teatro Massimo Bellini di Catania, eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, sta affrontando difficoltà economiche che rischiano di rallentare il suo percorso di crescita. Negli ultimi anni, l’ente ha registrato un incremento significativo di pubblico e abbonamenti, ottenuto prestigiosi riconoscimenti e avviato interventi di messa in sicurezza dello stabile. Tuttavia, per proseguire questo sviluppo e rispondere alla crescente domanda di spettacoli, servono risorse adeguate.





Il Teatro non chiede fondi aggiuntivi per consolidare e ampliare il percorso di rilancio già in atto. L’aumento della richiesta di biglietti e turni di spettacolo da parte del pubblico non può essere soddisfatto senza un adeguato supporto finanziario. Inoltre, il personale attende da decenni il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale, essenziale per garantire condizioni di lavoro adeguate. Sono necessarie risorse per il vestiario, la classificazione del personale e il potenziamento dell’organico, elementi indispensabili per assicurare continuità e qualità dell’offerta culturale.





“Chiediamo all’Organo Tutorio Regionale un intervento concreto per garantire la sostenibilità economica del Teatro Bellini”, dichiara Antonio Santonocito, segretario provinciale Snalv-Confsal. “L’attuale contributo, previsto dalla legge di Stabilità per il triennio 2025-2027, non è sufficiente a coprire le esigenze reali dell’ente. Servono risorse aggiuntive per permettere la programmazione a lungo termine, il rispetto del CCNL, il rafforzamento della pianta organica e la realizzazione dell’accordo integrativo aziendale. Inoltre, è necessaria una deroga al blocco delle assunzioni per non frenare lo sviluppo del Teatro”.

