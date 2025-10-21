Grandissimo successo per la serata degli Sneakers, storica Depeche Mode Tribute Band, che ha celebrato i suoi trent’anni di carriera nella splendida cornice del Teatro Al Massimo di Palermo, davanti a un pubblico entusiasta e partecipe.

Un concerto che ha riunito diverse generazioni, dai fan storici agli appassionati più giovani: vedere ragazzi e ragazze cantare e ballare sulle note dei grandi classici della band britannica è stato uno spettacolo nello spettacolo. Presenti in sala anche numerosi “Devoti in trasferta”, arrivati da Torino e da altre città d’Italia per non mancare a un appuntamento che si è rivelato un’autentica festa della musica.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’intervento dello special guest Francis the Drummer, giovanissimo batterista di appena 14 anni, che ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua energia, la sua tecnica e una sicurezza da vero professionista. Francis si è esibito insieme agli Sneakers in alcuni dei brani più iconici dei Depeche Mode, tra cui Just Can’t Get Enough, Wrong, Personal Jesus, World in My Eyes ed Everything Counts, quest’ultima eseguita in completa autonomia e con grande feeling con la band.





Alla fine nei bis ha suonato Enjoy the silence insieme al noto batterista Andrea Dorato, in una simbiosi che al pubblico è sembrata perfetta, con suoni molto fedeli agli originali. Un connubio con gli Sneakers che ha coinvolto tutta la platea creando un’atmosfera tipica dei concerti dei Depeche mode.

«Suonare con gli Sneakers davanti a un pubblico così è stata un’esperienza incredibile. Sentire l’energia della gente di Palermo mi ha dato una carica enorme. Non lo dimenticherò mai», ha dichiarato emozionato Francis the Drummer, che alla fine dello spettacolo ha raccolto una standing ovation.





Al termine dello show, Giubbe, voce e anima degli Sneakers, ha voluto ringraziare il pubblico palermitano:

«Tornare a Palermo è sempre come tornare a casa. L’accoglienza, il calore e la partecipazione del pubblico di questa città sono qualcosa che non si dimentica. Ogni volta che saliamo sul palco qui, sentiamo un’energia unica, autentica. È un’emozione che ci spinge a dare sempre di più. Grazie di cuore a tutti i fan palermitani per aver reso anche questa serata indimenticabile».

Dopo il concerto, Giubbe si è intrattenuto a lungo, firmando autografi e facendo selfie con gli spettatori.

