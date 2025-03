Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Cleanup a Squadre, un’iniziativa ecologica promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Catania e organizzata dal Presidente della territoriale di Acireale, Giulio Finocchiaro. L’evento si è svolto presso le Chiazzette di Acireale, coinvolgendo gli studenti delle scuole locali in una competizione a squadre per ripulire l’area dai rifiuti, trasformando un’attività di pubblica utilità in un’esperienza educativa e coinvolgente.

Durante la giornata, gli studenti hanno raccolto rifiuti lungo i sentieri e le aree verdi delle Chiazzette, contribuendo concretamente alla tutela di un luogo simbolo della città e sensibilizzando la comunità sull’importanza del rispetto per l’ambiente. L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, con il Presidente Alessandro Rapisardi che ha sottolineato il valore del progetto: “Questo evento rappresenta un esempio concreto di come i giovani possano fare la differenza nella tutela del territorio. La Consulta continuerà a promuovere attività che incentivino il senso civico e la partecipazione attiva.”





Il Presidente Giulio Finocchiaro ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento al Sindaco di Acireale per il supporto, nonché alla ditta Tekra per aver reso possibile il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta. Un riconoscimento speciale è stato riservato a Basile Mario, rappresentante della Consulta del Liceo Classico e Scientifico Gulli e Pennisi, e a Finocchiaro Carlotta, rappresentante della Consulta del Liceo Regina Elena, per il contributo nell’organizzazione e nella promozione dell’evento. Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto a Trovato Nicholas per il supporto organizzativo e al Presidente della Consulta Provinciale, Alessandro Rapisardi, per aver approvato e sostenuto il progetto.

Anche il Segretario della CPS, Andrea Perla, ha espresso la propria soddisfazione: “Mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile una giornata all’insegna della collaborazione e della tutela dell’ambiente. È stato un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa portare a risultati positivi per la comunità.”





L’evento non è stato solo un’occasione per migliorare l’ambiente urbano, ma anche un importante momento di educazione civica. La Consulta Provinciale degli Studenti di Catania auspica che il Cleanup a Squadre possa diventare un appuntamento fisso, rafforzando sempre di più il ruolo attivo dei giovani nella cura del territorio.

La grande partecipazione e il forte entusiasmo dimostrano come i ragazzi siano pronti a impegnarsi per un futuro più sostenibile, trasformando piccoli gesti in grandi cambiamenti per la comunità.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.