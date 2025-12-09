Dai luoghi del Gattopardo può arrivare un cambiamento attraverso l’arte, la sensibilizzazione e la promozione culturale del territorio e la folta partecipazione di pubblico presente alla Collettiva internazionale d’arte “La magia dei colori della pace nei luoghi del Gattopardo” ne è la conferma. Ieri sera, presso il palazzo Ducale del Gattopardo, con la sfilata degli abiti d’epoca ispirati al film di Luchino Visconti, ad opera della costumista Mariella D’Angelo, e le danze georgiane curate dalla nutrita delegazione degli artisti provenienti dalla Georgia, ben 28 in questa edizione, si è suggellato il successo di pubblico delle collettive d’arte organizzate dal direttore artistico Roberto Guccione, che ha realizzato la collettiva internazionale con il patrocinio del comune di Palma di Montechiaro e della Confederazione mondiale degli Exallievi e Amici di Don Bosco.





Al taglio del nastro erano presenti l’assessore Nicolò Avanzato, la presidente dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Letizia Pace, la delegata dell’associazione La Via dell’arte in Georgia Nina Darchia ed il direttore artistico Roberto Guccione con i due presentatori della serata, Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco e Maria Grazia Cianciulli.

“Abbiamo offerto pennellate di bellezza con gusto ed eleganza ad un territorio che è vocato all’accoglienza degli artisti”- ha sottolineato la giornalista e copresentatrice della serata Maria Grazia Cianciulli.

“La città di Palma di Montechiaro – afferma il direttore artistico Roberto Guccione- si conferma essere accogliente e sensibile a queste iniziative che cercano di guardare oltre la quotidianità partendo dal dato che proprio l’arte è orientamento al bene”.





Durante la consegna dei premi agli artisti, si è esibita la ballerina Pikria Kuchuxidze con un medley di danze tradizionali georgiane quali il nobile Kartuli e la vivace Acharuli Gandagana mentre la cantante Ketevan Trapaidze ha eseguito l’inno nazionale georgiano ed il brano Arasdros Arsad.

“L’educazione, secondo Don Bosco, è la grande arte di formare gli uomini affinché diventino utili cittadini e buoni cristiani: scorrere, beneficare il prossimo – sottolinea Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco e presentatore della serata- specialmente con l’educazione della gioventù, allevandola negli anni più pericolosi, istruendola nelle scienze e nelle arti ed avviandola alla pratica della religione e della virtù.”.

“Gli artisti hanno la capacità di rendere percepibile ciò che non si vede ed attraverso l’arte riusciamo a raggiungere qualsiasi livello, con la ragione e la bellezza, garantendo la pace”, sottolinea l’assessore Nicolò Avanzato.





“Dimostriamo con questi eventi che la nostra terra non è immobile e resistente al cambiamento – dichiara Letizia Pace, Presidente dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa – intrappolata nella sua storia e nel suo fatalismo. Abbiamo dimostrato di essere spettatori attivi della nostra esistenza, dimostrando che un futuro diverso è possibile. Basta crederci e soprattutto essere operativi con queste iniziative”.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 14 dicembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 19.

Nel corso della serata sono stati consegnati i seguenti attestati agli ospiti ed agli artisti.

Premio Internazionale di Pittura – Giuseppe Tomasi di Lampedusa conferito a: Maria Rita Fogliasso, Katalin N. Sebestyén, Adriana Stella, Titti Rapisarda, Veronica Verdirame, Michelina Milella, Mina Di Salvo, εδεν DSG, Maia NaKhutsrishvili, Tamuna Kakabadze, Susan Avanesyan, Barbare Sadzaglishvili e Nino Veshaguri.





Premio della Critica d’Arte – Pittura conferito a: Franco Carletti, Maria Luisa Romano, Giuseppe Spadola, Rita Guardavascio, Mario Vittoria, Anna Giulia Enrile, Eka Kalatozi, Madona Akhalkaci, Tamar Kvizhinadze, Nutsa Purtseladze e Tamar Toidze.

Premio Oscar della Pittura conferito a: Valentina Dezio, Valeria Fiaccabrino, Salvatore Gerbino, Luisa Barrano, Andrea Harangi, Verena Papin, Giannina Zuradelli, Nina Darchia, Dalila Minjoraia, Giorgi Mardaleishvili, Tea Sisvadze e Megi Gvenetadze

Premio Ambasciatrice del ballo Georgiano in Europa conferito a: Pikria Kuchuxidze

Premio ambasciatrice dell’arte pittorica Georgiana in Europa conferito al Maestro Megi Gvenetadze

Premio ambasciatrice per la promozione dell’arte pittorica Georgiana in Italia conferito a: Maia Naxucrishvili.





Premio Art Prize Europa – Pittura conferito a: Giovanna Tarascio, Rosetta Giombarresi, Dino Puglisi, Lucilla Luciani, Carmelo Battaglia, Milena Emma Caracciolo, Maria Tempesta, Elene Iliaevi, Soso Ilariani, Barbara Abramishvili, Marita Glonti e Nino Kurtanidze.

Premio alla Carriera conferito a: Maria Felice Vadalà , Pippo Depetro, Rosanna Reategui, Carmelisa Paravizzini, Giovanna Cusumano, Florinda Giannone, Paola Maver, Dóbus György, Giorgi Giorgidze, Tea GOLOSHVILI, Mariam Kelbakiani,

Salome Sikharulidze e Giuseppe Barba.

Premio Scultura in Legno conferito a: Loredana Pellegrino.

Merito Artistico Internazionale nella Pittura conferito a: Dóbus Dorka, Nelly Fonte, Loredana Aimi, Shorena Kochiashvili, Rusudan Kobakhidze, Lika Mdinaradze, Giuli Margishvili, Maia Pkhovelishvili, Amiran Tsilosani e Bruno Cutrale.

Attestati di stima consegnati a: Teresa Rebisz, Lucia Lombino, Alessandra Falsone, Marco Guccione, Giuseppe Barba, Pasquale Occhipinti, Margherita Stracquadanio, Pietro Inguì; Lucrezia Di Matteo e Lisa Iudice.

Luogo: PALMA DI MONTECHIARO, AGRIGENTO, SICILIA

