Una serata ricca di emozioni e pathos al polo culturale “Giovanni Verga” di Sant’Agata Lì Battiati, in provincia di Catania, con lo spettacolo “Piccole memorie” diretto da Smeralda Capizzi. In scena “La Compagnia degli Originali Talenti”, nata in seno all’associazione Mettiamoci in Gioco; Marco Bumbica, Sebastian Di Caro, Chiara Ingaglio, Alessandra Longo, Ferdinando Marletta, Silvia Minardi, Damiano Puglisi, Alessandro Samperi, gli attori e le attrici con disabilità e fragilità che hanno sorpreso e incantato il pubblico per intensità e talento. Una performance poetica e delicata, ma al contempo potente e vibrante racchiusa in un atto unico: il tema centrale il ricordo e la nostalgia del tempo della spensieratezza, in cui i protagonisti si ritrovano catapultati tornando alla casa dell’infanzia, alla vista di una vecchia poltrona, del tavolo di cucina o ancora ritrovando l’abito del ballo degli anni più belli.





Un’intensa rappresentazione, quasi priva di parole, fatta di gesti, movenze, espressioni del volto, che hanno coinvolto e avvolto gli spettatori creando la magia dell’immedesimazione. “Lavoro già da diverso tempo con questi ragazzi – spiega la regista Smeralda Capizzi – basandomi su un approccio paritario e di condivisione, Io metto a disposizione solo gli strumenti necessari per guidarli. Non c’è un rapporto di assistente e assistito, ciascuno di loro è autore di ciò che viene portato in scena, questo fa sì che ognuno rappresenti ciò che è in grado di sostenere e che lo rende felice e il risultato è assolutamente autentico e naturale. Il nostro sogno – conclude – è di portare sempre più i nostri spettacoli anche nei teatri nazionali, restituendo così anche una dimensione professionale al lavoro, al sacrificio e all’impegno di questa nostra meravigliosa compagnia teatrale”.





Visibilmente commosso al termine dello spettacolo anche il primo cittadino di Sant’Agata Lì Battiati, Marco Rubino, presenti anche l’assessore ai Servizi Sociali, Fiorella Rosano e l’assessore alla Cultura e Spettacolo Salvatore Massimo Fazio. “Uno spettacolo potente – ha commentato il sindaco – che a giudicare dal silenzio assoluto della sala ha toccato ed emozionato ciascuno di noi fornendoci un’occasione importante per riflettere. Siamo grati all’associazione Mettiamoci in Gioco – aggiunge – la cui operosità nel nostro territorio è per noi motivo di orgoglio, per l’impegno, l’abnegazione e la cura che dedica a questi straordinari ragazzi, consentendo loro di esprimere oltre che il talento l’affermazione del proprio sé. Noi saremo sempre al loro fianco, il teatro della nostra città è casa loro”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.