La prima settimana del Fringe Catania Off International Festival diretto da Francesca Vitale e Renato Lombardo ha registrato un grande riscontro positivo. Il susseguirsi di spettacoli ha incontrato il vivo apprezzamento degli spettatori, che hanno gremito le sale, raddoppiando le presenze paganti della scorsa edizione e decretando grande successo agli spettacoli in programma.

“La quarta edizione del Fringe Catania Off diventa “International” grazie ai partenariati con i Fringe Internazionali della World Fringe Community”, ha dichiarato il Direttore Artistico Renato Lombardo. Il quale ha aggiunto: “Difatti quest’anno a Catania ospiteremo 15 spettacoli provenienti da tutto il mondo affinché Catania possa diventare l’hub dei Fringe nel Mediterraneo”.

A catalizzare l’attenzione nella prima settimana del Fringe è stata la varietà dell’offerta teatrale, le numerose provenienze geografiche delle compagnie e i generi esplorati: dal teatro fisico al teatro-danza, dalle stand-up comedy alla prosa e alla drammaturgia contemporanea.





La Direttrice Artistica, Francesca Vitale, ha dichiarato: “È impossibile resistere al Fringe, dove si trovano spettacoli di tutti i generi e che accoglie operatori e compagnie straniere da ogni parte del mondo, offrendo proposte per tutti i gusti; è un’emozione forte, un’occasione unica che si ripete ogni anno e che trasforma il Festival in una festa della città, riunendo tutte le forze culturali per raggiungere un obiettivo di unità artistica, come una bandiera locale da esportare all’estero, e di turismo, poiché si può fare il turista nella propria città”.

La prima settimana del Festival ha consolidato pertanto il suo profilo internazionale, e ciò anche grazie alla significativa presenza di importanti operatori e direttori di prestigiosi Fringe Festival mondiali. Hanno partecipato, tra gli altri, Darren Lee Cole (Soho Playhouse, Fringe Encore Series, NY), Steve Gove (Prague Fringe), Anna-Maria Iakovou (Thessaloniki Fringe), Cameron Abbott-Betts (Colchester Fringe), Sam Gough (Summerhall, Edinburgh Fringe) e Greg Germain (Avignon Le Off), affiancati da rinomati scouting italiani come Ephraim Pepe (Il Mondo Che Si Muove), Mary Salvatore e Federico Corona (Stivalaccio Teatro). La loro presenza rappresenta un’occasione strategica per gli artisti e per posizionare Catania quale polo culturale del Mediterraneo.





Musica e allegria hanno animato da giovedì a domenica anche le serate del Village Off del Fringe c/o Il centro Fieristico Le Ciminiere. Tra gli artisti in programma: Zapato, Licia Mazzamuto François & le Coccinelle e i Brigantini.

L’edizione 2025 presenta certamente un calendario intenso e diversificato, in scena per due settimane consecutive, dal giovedì alla domenica, con spettacoli che si intervallano per genere e lingua con tre repliche giornaliere in tutte le location coinvolte, con orari studiati per facilitare gli spostamenti e l’esplorazione delle numerose proposte da parte del pubblico.

Terminata la prima settimana, il Festival del teatro OFF non si ferma e continuerà a ‘contaminare’ artisticamente la città dal 23 al 26 Ottobre.

Il progetto vanta il Patrocinio/Contributo di Palcoscenico Catania, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana -Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, della Città Metropolitana di Catania, ed è in partnership con l’Università di Catania, il Comune di Mascalucia. Official Green Carrier del Catania Off Fringe Festival FCE (Ferrovia Circumetnea) e AMTS ( Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.), inoltre vanta il sostegno di SIAE e di Fondazione Sicilia.

Luogo: catania , CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.