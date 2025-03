Si è conclusa con grande partecipazione l’iniziativa di screening elettrocardiografici organizzata presso l’IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo nelle giornate del 10, 11, 13 e 14 Marzo 2025. Sono stati 272 gli studenti che hanno aderito, sottoponendosi gratuitamente a un controllo cardiologico fondamentale per la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione di Promozione Sociale/ETS “Movimento per la Salute dei Giovani”, presieduta dal Cav. Fabrizio Artale, e il “Lions Club Palermo Monte Pellegrino”, il cui presidente è il Sig. Valentino Amato, segnando un’importante tappa del progetto “Ben-Essere Giovani”, azione socio-sanitaria di rilievo, promossa e realizzata dall’APS/ETS “Movimento per la Salute dei Giovani” con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito dell’Avviso Pubblico D.D.G. 1441 del 31/05/2023. La proposta progettuale ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare una cultura della salute cardiovascolare e un’attenzione per i sani e corretti stili di vita tra i giovani, sensibilizzandoli sull’importanza della prevenzione e incentivando la loro partecipazione a programmi di screening e a controlli periodici.

L’IPSSEOA “Pietro Piazza”, sempre attento al benessere dei suoi studenti, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, confermando la propria sensibilità verso i temi della salute e della prevenzione. Il Dirigente Scolastico Prof. Vito Pecoraro e l’intero corpo docente hanno sostenuto attivamente l’organizzazione dell’evento, consapevoli dell’importanza di fornire ai giovani strumenti concreti per prendersi cura della propria salute.

Lo screening elettrocardiografico rappresenta, infatti, un controllo non invasivo ed indolore, capace di individuare eventuali anomalie cardiache che potrebbero passare inosservate; un’opportunità preziosa per gli studenti, molti dei quali si sono sottoposti per la prima volta a questo tipo di esame.

Fondamentale per il successo dell’iniziativa è stato il profondo impegno e la professionalità della “Squadra del Cuore” del progetto “Ben Essere Giovani” nonché l’eccellente organizzazione interna dell’Istituto, coordinata dalle Prof.sse Agostina Cosenza (U.O. Salute) e Silvia Caserta (U.O. Sport). Grazie al loro impegno, è stata garantita un’ampia partecipazione, permettendo agli studenti di vivere l’esperienza in modo ordinato e consapevole.

Le quattro giornate di screening realizzate all’IPSSEOA “Pietro Piazza” si inseriscono in un programma più ampio di attività dedicate alla salute e alla prevenzione promosse dall’APS/ETS Movimento per la Salute dei Giovani e dal progetto “Ben-Essere Giovani” e hanno inoltre dimostrato quanto sia importante la collaborazione tra scuole, associazioni di volontariato e club di servizio. La sinergia e l’azione di rete congiunta tra queste realtà hanno permesso di realizzare un’iniziativa di grande valore, che non solo ha offerto agli studenti un controllo medico gratuito, ma ha anche diffuso una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

La grande adesione registrata è la prova di quanto sia fondamentale avvicinare le nuove generazioni alla cultura della prevenzione, fornendo loro gli strumenti necessari per prendersi cura della propria salute fin da subito.

L’evento realizzato all’IPSSEOA “Pietro Piazza” si conferma dunque un esempio virtuoso di collaborazione e responsabilità sociale, capace di trasformare un’iniziativa sanitaria in un’esperienza di crescita per gli studenti e per l’intera comunità scolastica.

Luogo: Scuola Pietro Piazza , Corso dei Mille, 181, PALERMO, PALERMO, SICILIA

