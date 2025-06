Lhoussaine Oukhrid tra gli uomini e Edit Filò tra le donne hanno vinto la prima edizione della 10 km. del Castagno dei Cento Cavalli, al termine di una gara spettacolare che ha messo a dura prova la resistenza dei partecipanti su un tracciato esigente e mozzafiato, disegnato tra le vie del borgo etneo. La manifestazione, valida quale terza tappa del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo PackItalia e inserita nel calendario nazionale FISPES, è stata organizzata dalla ASD di Nando Sorbello.

Oukhrid, campione italiano assoluto di maratona 2025 e primatista nazionale sulla 50 km, ha chiuso in 35:04, imponendosi con esperienza e potenza dopo 3 dei 4 giri corsi fianco a fianco con Wilson Marquez. L’italo-dominicano, classe 2000, ha resistito con tenacia al ritmo del varesino di origine marocchina fino all’ultima salita, chiudendo secondo con il tempo di 35:06. Un duello appassionante, che ha infiammato il pubblico presente lungo il circuito. Ultimo gradino del podio per il tunisino della Monti Rossi Nicolosi, Ayoub Toulali, in 37:29, mentre il marocchino Said Hachchach si è piazzato quarto in 38:05 davanti al maltese, Andrew Grech (38:45) e a Bibi Hamad (sesto in 39:47).





Tra le donne dominio assoluto di Edit Filò, ungherese dell’ASD Agex, che ha rispettato il pronostico della vigilia tagliando il traguardo in solitaria, dopo una corsa gestita con lucidità sin dai primi metri. “Un percorso tecnico e durissimo, con salite continue che ti tolgono il fiato – ha detto l’atleta magiara, vincitrice lo scorso anno della 10 km. della Palermo International Half Marathon – ma allo stesso un tracciato tempo bellissimo. Una gara vera”. Filò ha vinto con il tempo di 44:48, davanti a Patrizia Strazzeri dell’Asd Scuola di Atletica Catania (50:29) e Maria Nicotra dell’Asd Atletica Sicilia (52:23).

“È stata una giornata di grande sport, ma soprattutto di condivisione e identità – ha affermato Nando Sorbello – portare a Sant’Alfio atleti di 13 nazionalità diverse, in un contesto paesaggistico straordinario, rappresenta emblematicamente il senso del nostro progetto: fare della corsa un ponte tra culture, territori e persone”.

A dare il via ufficiale alla competizione è stato il sindaco di Sant’Alfio, Alfio La Spina, che ha sottolineato come “lo sport possa diventare un motore di sviluppo, aggregazione e promozione del territorio”. “Per noi – ha aggiunto La Spina – è stato un onore accogliere atleti da tutto il mondo e mostrare la bellezza della nostra comunità. Ringrazio l’organizzazione per l’eccezionale lavoro fatto”.





A impreziosire l’evento la presenza di Bogusław Mamiński, ex siepista polacco tra i più famosi al mondo, che ha partecipato da amatore alla gara insieme a 5 connazionali. Presenti anche il presidente regionale del CONI, Enzo Falzone, e il presidente dell’USSI Sicilia, Gaetano Rizzo, premiati con una targa ricordo al termine della manifestazione per il “costante impegno nella promozione dello sport sul territorio”.

Sono stati complessivamente 201 i partecipanti, tra gara agonistica e Walkthon – Nuova Sport Car. Tra le società più rappresentate la Trinacria Palermo, giunta con un pullman di atleti e accompagnatori dal capoluogo. Ha ottenuto il tempo utile (1:29:05) per partecipare ai prossimi campionati italiani paralimpici, Pier Alberto Buccoliero, unico atleta in gara per la classifica FISPES.

Il Running Sicily – Trofeo Packitalia proseguirà domenica 19 ottobre a Mondello, con l’attesissima Palermo International Half Marathon, penultima tappa del circuito che si concluderà il 30 novembre a Mazara del Vallo con la XVI Maratonina di Sicilia.

Le classifiche complete sono disponibili su endu.net.

