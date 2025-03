Grazie all’impegno del SUNIA e dello SPI CGIL i gravi problemi fognari che da tempo affliggono gli assegnatari di via Lucio Piccolo di Capo D’Orlando sono stati finalmente presi in considerazione dalle istituzioni, che pare che adesso stiano avviando un iter concreto per la risoluzione delle criticità.

Il 15 febbraio è stato effettuato un sopralluogo dalla troupe di “è sempre Cartabianca”, ed è poi andato in onda il servizio su Rete 4 nel quale Il SUNIA ha denunciato pubblicamente la grave situazione, mettendo sotto i riflettori le tragiche condizioni vissute dagli inquilini. Qualche giorno dopo si è tenuta una conferenza dei servizi presso il Comune di Capo D’Orlando a cui hanno partecipato il Comune, l’IACP e le Ferrovie dello Stato, alla presenza anche del Segretario del SUNIA Messina, mentre all’esterno si svolgeva un presidio degli inquilini per sollecitare una soluzione immediata.





Non casualmente, dopo la protesta sono arrivate le prime operazioni di espurgo per tamponare l’emergenza ma – evidenzia il Sindacato – si tratta di una soluzione temporanea: serve un intervento strutturale e definitivo.

Per questo il SUNIA chiede l’istituzione di un tavolo tecnico per seguire la realizzazione del progetto di risoluzione del problema. Aggiunge il Sindacato, serve anche una calendarizzazione degli interventi per garantire, inoltre, l’abitare dignitoso degli assegnatari.

Il Sunia assicura: continueremo a monitorare la situazione ed a vigilare per accertarci che vengano trovate soluzioni concrete e durature per tutelare il diritto all’abitare dignitoso degli inquilini di via Lucio Piccolo.

SUNIA – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari

Luogo: CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.