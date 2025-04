La dea bendata fa tappa a Palermo, portando con sé una vincita che, pur non essendo un jackpot milionario, regala un sorriso a chi l’ha incassata. Nel concorso del Superenalotto di martedì 8 aprile, è stato infatti realizzato un “5” da 43.147,56 euro.

Il colpo fortunato è stato messo a segno presso il Tabacchi di via Principe di Scordia 176, nel cuore della città. Lo rende noto Agipronews, che ha riportato i dettagli della vincita.

Non è un “6”, ma è comunque una bel colpo di fortuna.

Certo, non parliamo dei numeri stratosferici del recente “6” da 88,2 milioni di euro vinto a Roma il 20 marzo 2025, ma un premio da oltre 43mila euro rappresenta comunque una cifra importante, capace di cambiare in meglio la giornata – se non la vita – di chi l’ha giocata.

Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati di tutta Italia si sposta verso la prossima estrazione di giovedì 10 aprile, con un jackpot che ha già raggiunto quota 17,4 milioni di euro. La corsa al sogno continua.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.