Zafferana Etnea si risveglia con il sorriso grazie al SuperEnalotto. Nel concorso più recente, infatti, è stato centrato un “5” da 34.343,09 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nella Tabaccheria Costa, in via Vittorio Emanuele 48, nel cuore del centro etneo. Una bella soddisfazione per il fortunato o la fortunata che ha visto la propria schedina trasformarsi in una vincita da oltre 34mila euro.

La notizia è stata diffusa da Agipronews, fonte ufficiale per il gioco legale in Italia. Si tratta di un colpo di fortuna che, pur non essendo il jackpot massimo, rappresenta comunque una cifra di tutto rispetto. La provincia di Catania conferma così la sua buona stella nei giochi a premi, dopo diversi casi simili registrati in passato.

Il SuperEnalotto continua ad appassionare milioni di italiani. Anche senza il “6” si possono ottenere somme importanti, come dimostrano i tanti “5” e “4” distribuiti ogni settimana.

A Zafferana, tra Etna e mare, il sogno si è avverato almeno in parte. E per qualcuno, questa primavera ha preso una piega decisamente fortunata.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.