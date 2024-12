Si è appena concluso il 40 Campionato del Mondo di Surfcasting, disciplina di pesca sportiva dalla spiaggia, a Peniscola, in Spagna.

Un trionfo per le nazionali italiane, maschile e femminile, che conquistano entrambe l’oro nelle rispettive categorie.

20 le nazioni partecipanti per un totale di circa 180 atleti.

La Sicilia è stata protagonista in questo mondiale, grazie alle prestazioni dei suoi atleti, Filippo Malvagna da Catania, Marcello Messina di Alcamo e Filippo Cimino da Palermo del team maschile e delle atlete Lisa Micela da Palermo e Martina DI Stefano da Ragusa.

L’iter per poter partecipare al Campionato del Mondo è molto complesso e lungo, si tratta di una selezione di sei atleti per categoria tra circa 3000 partecipanti, che inizia dai vari campionati provinciali del circuito FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per passare ai successivi livelli che terminano con la formazione della squadra Nazionale di appartenenza

