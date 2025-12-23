La magia del Natale lì dove il tempo sembra essersi fermato. All’interno del quartiere arabo Rabato torna il Presepe Vivente di Sutera con la XXVI edizione. Un evento capace di immergere i suoi visitatori tra storia, tradizione e identità popolare. Una rappresentazione della Natività ma anche un viaggio attraverso la memoria collettiva di un intero territorio e della sua gente.





L’edizione 2025 propone cartoline viventi che prendono vita tra vicoli antichi, case dammusate e scorci senza tempo. Centinaia di figuranti animano il quartiere Rabato facendo rivivere, sotto gli occhi dei visitatori, la civiltà contadina siciliana e l’artigianato locale dei primi del Novecento. Ogni scena racconta un mestiere, un gesto, una storia: la putìa dello scarparu (calzolaio), la farmacia con rimedi e metodi antichi, la pastara, la tessitrice, u picuraru, lu conzapiatta, il riparatore di vasellame, lu issaru che polverizza il gesso grazie a un torchio mosso da un asinello, e tanti altri. Ognuno è rappresentato con i propri ferri del mestiere e con costumi rigorosamente autentici o fedelmente ricostruiti. E poi, naturalmente, l’immancabile e suggestiva grotta della Natività con San Giuseppe, Maria e il Bambino Gesù.





Mentre tra le strette vie del quartiere Rabato riecheggiano le voci di viddani e mestieranti, la fervente attività quotidiana restituisce l’immagine viva e pulsante di una comunità attiva, che abita e tramanda saperi antichi.

Straordinari sono anche gli interni delle abitazioni, ambienti originali che il tempo ha preservato intatti. Stanze che raccontano il lavoro e la vita del contadino, dell’artigiano e del padre di famiglia, offrendo ai visitatori uno spaccato autentico dei modi di vivere e di abitare della comunità di Sutera. Un presepe nel presepe, dove il quartiere stesso diventa scenografia naturale della Natività.





Il percorso è arricchito da animali, scene di vita quotidiana e degustazioni di prodotti tipici locali. I visitatori potranno gustare li ciciri, lu pani cunzatu, la minestra di maccu, lu virciddatu, prodotto DECO, accompagnati da vino e tisana, simboli di una tradizione gastronomica e conviviale che non si vuole dimenticare.

Dal 2005 il Presepe Vivente di Sutera è inoltre inserito nel R.E.I., il Registro dell’Eredità Immateriale, nella sezione del Libro dei Saperi, a testimonianza del suo valore culturale e identitario.

L’edizione 2025 si svolgerà il 26, 27 e 28 dicembre 2025 e il 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nel quartiere Rabato di Sutera, in provincia di Caltanissetta.

