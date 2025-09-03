Ufficializzate le amichevoli pre-campionato

La Sviluppo Sud Catania è entrata nella seconda settimana di preparazione alla nuova stagione.

A fare il punto della situazione è il direttore generale Massimo D’Onofrio, che, al PalaCatania, impianto che sarà teatro di tutte le gare interne della prossima stagione di Serie A2, ha parlato dell’avvio del lavoro e delle prospettive del club rossazzurro.





«Il roster che abbiamo costruito è quello che volevamo e che avevamo in mente. Dopo una settimana di allenamenti possiamo dire che le sensazioni sono molto positive: i ragazzi hanno subito mostrato grande disponibilità e soprattutto un’ottima intesa a livello umano e caratteriale. Questo è un aspetto che per noi ha la stessa importanza della qualità tecnica, perché crediamo che l’amalgama del gruppo sia la base per affrontare un campionato lungo e competitivo. Non ci sono rimpianti per il mercato. Siamo partiti con ritardo e con molte difficoltà, tra incertezze e dubbi iniziali, ma quello che siamo riusciti a fare rappresenta davvero il massimo possibile. Non parlo di miracolo, ma sicuramente abbiamo messo insieme un gruppo che rispecchia le nostre ambizioni. Siamo soddisfatti».

Sul campionato e sulle ambizioni della Sviluppo Sud, D’Onofrio preferisce mantenere i piedi per terra: «È facile allargarsi con proclami, ma poi bisogna mantenerli sul campo. Sappiamo che il livello quest’anno sarà molto alto e livellato: la nostra è una buona squadra e sarà il campo a dire se potremo competere per qualcosa di importante o se dovremo concentrarci su una salvezza tranquilla. L’obiettivo è comunque quello di essere competitivi e far crescere il progetto anno dopo anno».





Sul fronte della città e del pubblico, il DG rossazzurro lancia un messaggio chiaro:

«Abbiamo scelto e sposato la causa Catania perché crediamo nella storia e nella tradizione pallavolistica di questa piazza. Il PalaCatania è un impianto straordinario e la speranza è di vederlo pieno o, comunque, con una buona affluenza per sostenere i ragazzi. Sarebbe bellissimo regalare agli sportivi catanesi uno spettacolo importante, con entusiasmo e senso di appartenenza. La campagna abbonamenti partirà a breve e confidiamo nel sostegno del nostro pubblico».





Amichevoli precampionato

Definito anche il percorso di avvicinamento al debutto ufficiale, previsto il 19 ottobre al PalaCatania.

Gli impegni programmati sono i seguenti:

24 settembre – Amichevole a Latina (Superlega)

25 settembre – Amichevole a Sabaudia

27 settembre e 4 ottobre – Doppia sfida contro Taranto

12 ottobre – Test al PalaCatania contro Modica (prova generale prima dell’avvio del campionato)

