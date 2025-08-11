La Sviluppo Sud Catania è lieta di annunciare l’ingaggio di Cosimo Balestra, centrale classe 2003, che andrà a rinforzare il roster rossazzurro in vista del campionato di Serie A2 2025/26.

Giovane di talento e grande prospettiva, Balestra arriva a Catania con entusiasmo e determinazione, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per dare il proprio contributo alla nuova avventura sportiva.

«Sono molto impaziente di iniziare questa nuova stagione e ho scelto questa squadra perché, conoscendo lo staff e tutto l’organico dei giocatori, sono sicuro che potremo raggiungere obiettivi veramente molto importanti questa stagione».

Classe 2003 di Taranto, Cosimo Balestra muove i primi passi nelle categorie giovanili pugliesi distinguendosi per doti fisiche, 2 metri di altezza, e capacità a muro.

Esordio in Serie A2 con Vibo Valentia, con i calabresi nel 2023 centra il triplete vincendo Campionato (play off), Coppa Italia e Supercoppa di Serie A2. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Taranto in Superlega.

Nonostante la giovane età può vantare, nella sua bacheca, diversi trofei. Oltre ad una Boy League nel 2017, ha vinto l’europeo under 18 del 2020 e quello under 20 del 2022.

Con il suo arrivo, la Sviluppo Sud Catania aggiunge al reparto centrali un atleta giovane ma già con esperienze e successi importanti, pronto a mettere la propria fisicità e la sua determinazione al servizio della squadra.





