Palermo 24 aprile 2025 – La Fp Cgil Palermo esprime piena solidarietà alla dirigente capo area del settore Ambiente, Giuseppina Liuzzo, per gli attacchi gratuiti espressi da parte dei consiglieri comunali Giuseppe Milazzo e Gianluca Inzerillo sulla vicenda dello svincolo di Brancaccio ancora chiuso per la presenza di cumuli di rifiuti non rimossi.

“Non si possono scaricare sulla dirigente colpe non sue. La dottoressa Liuzzo ha più volte segnalato la presenza di amianto tra i rifiuti, chiedendo i fondi per rimuoverlo, ma purtroppo i fondi non sono mai arrivati – afferma il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – Si plaude invece alla preparazione e alla determinazione della dirigente del settore Ambiente che, tutelando così la salute di ogni lavoratore, non ha inviato alcun dipendente sul luogo dove è stata individuata la presenza di amianto”.



