La Cia Sicilia Occidentale accoglie con favore la decisione del Ministero delle Infrastrutture di autorizzare l’aumento del limite di invaso della diga Trinità di Castelvetrano, un provvedimento che la stessa organizzazione aveva chiesto con forza nei giorni scorsi. Una decisione quindi attesa e fondamentale per garantire maggiore disponibilità idrica al territorio agricolo delle valli mazaresi: l’innalzamento a 64 metri consentirebbe infatti di accumulare tra i 2 e i 2,5 milioni di metri cubi di acqua in più, vitali per la prossima campagna irrigua.

Il Ministero ha dato il via libera alla nuova quota, condizionando il tutto alla realizzazione urgente dei lavori di consolidamento già programmati e avviati, ritenuti indispensabili ai fini della sicurezza dell’infrastruttura.





“Accogliamo con soddisfazione la notizia che il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’aumento del limite di invaso della diga Trinità, previa la realizzazione urgente e tempestiva dei lavori di consolidamento, indispensabili per garantire la sicurezza dell’infrastruttura”, dichiara Matteo Paladino, vicepresidente vicario della Cia Sicilia Occidentale. “Con l’auspicio che tutti gli interventi possano essere ultimati in tempi brevissimi – aggiunge Paladino – ringraziamo il commissario straordinario Salvo Cocina per la sensibilità dimostrata e per il tempestivo impegno nell’affrontare la problematica, nonché l’onorevole Toni Scilla, che da anni si spende per la risoluzione del complesso caso della diga e che ha promosso numerosi incontri rivelatisi oggi decisivi”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.