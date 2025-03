Al via da domani a Lampedusa il contest canoro “Tu sì che canti”, una competizione che vedrà sfidarsi 19 talenti locali e residenti temporanei per il titolo di miglior voce dell’isola. Ideato dal cantante Felice Demetrios Taranto e dal DJ Dario Billeci (DJ Martini), l’evento si articolerà in 12 serate.

Alla conduzione Felice Demetrios Taranto sarà affiancato dalla cantante Vanessa Albero col coordinamento artistico a cura della fisarmonicista e cantante Cinzia Licciardi. Regia di Dario Billeci (DJ Martini), luci di Chiara Montalbano. Il vincitore si aggiudicherà una crociera, premio simbolo dell’identità e del legame col mare di Lampedusa.

“Vogliamo- dice Felice Demetrios Taranto – che Lampedusa sia riconosciuta non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la sua anima artistica. La musica può unire la comunità e trasformare l’isola in un luogo di creatività e talento oltre che di accoglienza e di solidarietà”.

Luogo: Lampedusa, LAMPEDUSA E LINOSA, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/03/2025

