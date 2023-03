Tananai fa il bis in Sicilia e annuncia il secondo concerto di questa estate a PALERMO il 12 agosto ai Cantieri Culturali alla Zisa (organizzato da Puntoeacapo con GoMad Concerti), ospite del Green Pop Festival. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito www.puntoeacapo.uno (sponsor Ticket Ciaotickets)

Dopo l’acclamato quinto posto in classifica al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, già certificato disco di platino e stabile in Top5 di Spotify Italia, Tananai è pronto per scatenarsi sul palco circondato dal proprio pubblico nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT e nella tournée estiva TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL, prodotte da Friends and Partners e Magellano Concerti. Il tour estivo sarà occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti certificato disco d’oro, contiene le hit “ABISSALE” (disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino) e “BABY GODDAMN” (quadruplo disco di platino).

