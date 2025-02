Nell’ambito delle iniziative artistico-culturali promosse da ERSU Palermo per l’anno accademico 2024/2025, prende il via il “Tango Young Project”, un’opportunità per gli studenti e le studentesse della Sicilia occidentale che frequentano le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica, di immergersi nel mondo del tango argentino.





Il progetto, ideato dall’ASD/APS Colortango Palermo, consente di entrare nell’ampio circuito europeo Tango Young, che coinvolge città come Firenze, Parigi, Monaco di Baviera, Zagabria, Seoul, Vienna, Berna.





Palermo rappresenta l’unica città del Sud Italia a prendere parte a questa prestigiosa iniziativa, che si svolgerà da marzo a giugno 2025 presso la Residenza Universitaria San Saverio. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Scarlatti.





Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14 di giorno giovedì 27 febbraio 2025. Per partecipare, occorre compilare il modulo online disponibile sul sito dell’ERSU di Palermo a questo link

https://forms.gle/pD2xqK9yCktQpvUF6





Il programma

Le attività si terranno nelle giornate di lunedì dalle 17:00 alle 24:00, suddivise in quattro corsi di tango aperti a principianti e non, con sessioni di pratica sociale e momenti di formazione per lo staff. Il team di docenti è composto da Maura Laudicina, Maurizio Maiorana, Carlo Cannella e Pietro Costa.





Le iscrizioni sono aperte a tutti gli studenti e le studentesse, con partecipazione gratuita per gli idonei alla borsa di studio ERSU a.a. 2024/2025 e una quota associativa simbolica di 10 euro per gli studenti non assistiti da ERSU che verranno corrisposti direttamente all’Associazione.

Bonus e vantaggi per i partecipanti

Chi seguirà il corso potrà beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui:

● Milonga gratuita e cocktail scontato nei giorni di Milonga Sociale

● Sconto del 30% sul corso stabile da ottobre 2025

● Sconto del 30% sulla partecipazione al Festival STW di fine Settembre

Per ulteriori informazioni

È possibile contattare l’Ufficio Attività Culturali dell’ERSU alla mail ufficio.cultura@ersupalermo.it

