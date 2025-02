Cittadinanzattiva-tribunale per i diritti del malato di San Giuseppe Jato e San Cipirello, unitamente alla Segreteria Regionale hanno segnalato all’ASP di Palermo – servizio Cure Primarie e Distretto 41- i gravi disagi che stanno vivendo tanti Cittadini di San Giuseppe e San Cipirello che da gennaio scorso sono impossibilitati, a ricevere assistenza primaria di base, dopo il pensionamento del proprio medico di medicina generale. I restanti medici di base, infatti, sono tutti, per convenzione, “massimalisti” e non possono assistere altri pazienti.



Abbiamo sollecitato il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, il Direttore del Distretto sanitario 41 e il Direttore Sanitario dell’ASP a trovare urgentemente una soluzione al grave problema che affligge tante famiglie Jatine. “Non possono rimanere senza Assistenza Sanitaria di base – dichiara Paolo Franzella, Coordinatore della Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva “Valle dello Jato” – i numerosi anziani e malati cronici per i quali l’assistenza sanitaria di primo livello è assolutamente essenziale e imprescindibile”.

Gli fa eco Agostino Fascellaro responsabile del Tribunale del Malato dell’A.T. Valle dello Jato il quale ha dichiarato che “in tanti si sono rivolti al nostro Sportello per manifestare questi disagi e per sollecitare un nostro intervento presso le Autorità Sanitarie competenti.





Siamo convinti, continua ancora Fascellaro che a nessun Cittadino può essere negato il diritto ad essere curato ed essere preso in carico dal Medico di Medicina Generale”. “Abbiamo indirizzato la segnalazione-reclamo”, dichiara Andrea Supporta Vice Segretario Regionale di Cittadinanzattiva della Sicilia “ANCHE ai Sindaci dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, quali rappresentanti delle due Comunità e componenti della conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Palermo e al Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP, che hanno precise competenze di controllo sulla qualità dei servizi sanitari erogati alle proprie Comunità da parte dell’ASP di Palermo. Auspichiamo il loro autorevole intervento perché la normalità del servizio di cure primarie possa essere ripristinata il prima possibile, attraverso l’assegnazione di una ulteriore unità di Medico di Medicina generale o attraverso l’incremento del numero delle persone assistibili da parte di uno o più medici in servizio nelle due Comunità.



Cittadinanzattiva Valle dello Jato

Cittadinanzattiva Sicilia Ets

Sede di San Giuseppe Jato – San Cipirello

“Valle dello Jato”

Via Nuova 142 – c.attivallejato@gmail.com – tel 091-507222

