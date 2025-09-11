“La targa speciale al sito di Catania di StMicroelectronics da parte dell’Ieee, la più grande associazione professionale tecnica al mondo è motivo d’orgoglio per tutta Catania. Un premio che conferma l’eccellenza e la qualità del lavoro che si svolge a Catania e che anche per questo va tutelato”. Lo afferma il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Angelo Mazzeo.





“Dobbiamo amaramente ricordare, invece, – continua Mazzeo – che stiamo ancora aspettando un piano industriale solido che eviti ricadute occupazionali. La tutela dei posti di lavoro, tutti di alta qualificazione, deve essere la priorità assoluta per il governi regionale e nazionale e per l’azienda.

La UGL Metalmeccanici è al fianco dei lavoratori. Abbiamo sempre sostenuto le loro istanze e non siamo disposti ad arrenderci. Ancora una volta, al prossimo appuntamento del 15 settembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rimarremo fermi sulle nostre richieste: nessun lavoratore deve rimanere indietro a Catania come ad Agrate. La produzione e la qualità italiane – conclude il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Angelo Mazzeo – vanno tutelate”.

