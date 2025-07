“Anticipare ad agosto, o al massimo a settembre, l’erogazione dell’aumento delle tariffe orario del personale medico e sanitario del 118, inizialmente prevista per ottobre”. È la proposta del Nursind Sicilia avanzata nel corso dell’incontro con l’assessorato alla Salute e ha trovato apertura da parte della Regione. Come ricordato dai sindacalisti del Nursind Sicilia, Alfredo Guerriero e Giuseppe Provinzano, l’assessorato ha confermato la disponibilità ad un aumento del 10% delle somme già concordate nei precedenti incontri.





“La proposta – commentano Guerriero e Provinzano – è dignitosa e ci colloca nella media nazionale. Il sindacato ha voluto evidenziare che oggi, rifiutare la proposta potrebbe voler dire far saltare il tavolo e ripartire da zero, con la possibilità che gli equilibri istituzionali cambino in futuro e gli attuali impegni vengano meno. La posizione del Nursind è chiara: firmare ora, con l’impegno di tornare in breve tempo a discutere dei nuovi incrementi”.





Durante l’incontro è stato anche affrontato il tema delle indennità di trasferta, recentemente revocate in alcune centrali operative come Palermo. «È stato fatto riferimento – scrive in una nota il sindacato – a una sentenza del Tribunale di Enna secondo cui l’indennità incentivante del 118 è da considerarsi “omnicomprensiva”, impedendo quindi l’erogazione di ulteriori indennità. Sul fronte operativo, le organizzazioni sindacali hanno denunciato l’insostenibilità della situazione legata agli equipaggi delle ambulanze, alla sicurezza. È stato chiesto al tavolo assessoriale di istituire un Osservatorio regionale per monitorare la presenza di equipaggi completi».

