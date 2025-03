Un’edizione di Taurmè Day senza precedenti, quella che si è svolta la scorsa domenica 23 marzo a Taormina (ME). L’evento, organizzato dall’azienda Taurmè – Taste of Sicily fondata da Giuseppe Miuccio e Antonio Spartà insieme allo chef Luca Miuccio, si è sviluppato in due momenti indirizzati a due target differenti che hanno riscosso entrambi grande successo da parte dei partecipanti.

Il primo ha avuto luogo sabato 22 marzo pomeriggio alle Cantine La Contea, azienda agricola che produce vini e spumanti nel comune catanese di Mascali, sul versante orientale del vulcano Etna in Sicilia. Qui Maria Grazia Turrisi, alla guida della cantina insieme al marito Domenico Lombardo e alla loro figlia Ludovica, hanno accolto un gran numero di produttori afferenti all’azienda Taurmè per una piccola presentazione intra moenia della manifestazione durante la quale il tema della sostenibilità, fulcro di questa terza edizione del Taurmè Day, è stato affrontato durante il talk show a cui hanno partecipato, oltre a Spartà e ai fratelli Miuccio, personalità di spicco del settore quali Danilo Ferrario, direttore commerciale de Il Sole 24 ore, Francesco Mazzaferri co-fondatore dell’azienda Patatas Nana, Andrea Anastasi dell’Azienda Agricola Anastasi, Maurizio Rubbera titolare di NIVA Pack e Ludovica Lombardo, oltre che de La Contea, titolare dell’azienda La contrada che, per l’occasione, ha fatto degustare le proprie etichette in anteprima insieme alla grappa “Giuseppe Turrisi”. A seguire un momento conviviale offerto dalla cantina ad opera dello chef resident Mirko Pappalardo.

Il secondo momento è stato quello dell’evento vero e proprio, l’indomani, che si è svolto, per il terzo anno consecutivo, presso il Palazzo dei Congressi di Taormina. Quello che è diventato un appuntamento annuale per tutti gli addetti al settore e gli appassionati di food&wine è stato un successo di pubblico strabordante. Durante l’intera giornata, i partecipanti hanno avuto modo di poter degustare i prodotti del paniere di Taurmè proposti direttamente dai produttori stessi, un felice momento di incontro e confronto tra consumatori e una cinquantina di aziende al fine di scoprire e degustare le eccellenze enogastronomiche siciliane, sempre all’insegna del biologico, come da filosofia aziendale, e della sostenibilità.

I vari piani della struttura hanno ospitato i diversi rami di interessi dell’azienda: al piano interrato 10 pizzaioli del territorio hanno allietato gli avventori con cotture espresse continue e topping a base dei prodotti riservati al mondo pizza; il primo e il secondo piano hanno accolto le aziende afferenti al mondo del vino e della birra; all’ultimo piano, accanto agli stand dei produttori, oltre ai lievitati del maestro panificatore Francesco Arena di Messina e ai dolci della Pasticceria D’Amore di Taormina, 19 chef locali si sono alternati nella preparazione in diretta di piatti sostenibili, mentre nella terrazza, grazie alle aziende legate al mixology e a 14 tra i bartender più rinomati di Taormina, si è ricreato un momento festoso all’insegna di ottimi cocktail.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato un evento che ha rappresentato al meglio la nostra realtà nel mondo del food & beverage – commenta Antonio Spartà – È stata una giornata straordinaria, in cui il cuore dell’evento è stato il coinvolgimento dei nostri clienti: chef che hanno trasformato i prodotti in piatti prelibati, pizzaioli che hanno creato impasti d’autore con le nostre materie prime e, ogni ora, i migliori barman degli hotel e ristoranti di Taormina che hanno dato spettacolo con i loro cocktail. L’entusiasmo del pubblico, l’interesse per i prodotti e la passione che si respirava ci hanno confermato che stiamo percorrendo la strada giusta. Ringraziamo di cuore tutte le aziende partner, gli chef, i pizzaioli, i barman e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo dell’evento”.

“Anche quest’anno abbiamo avuto la gioia di ricevere tanti ospiti – continua Giuseppe Miuccio –che hanno apprezzato moltissimo il nostro operato, i prodotti presentati dalle aziende e il lavoro svolto da tutti i professionisti che si sono alternati nelle degustazioni, tra chef, pizzaioli e bartender. Taurmè Day è sempre per noi tutti un’emozione unica e siamo già al lavoro per il prossimo anno, riservandoci ovviamente, come accade ormai ad ogni edizione da tre anni, di presentare sempre novità e un tema che possa contribuire a dare un messaggio importante al mondo della ristorazione e a quello alimentare in generale”.

Appuntamento dunque a marzo 2026 per la quarta edizione di Taurmè Day .

Luogo: Palazzo dei Congressi, Piazza Vittorio Emanuele II, 7, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

