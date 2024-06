Campionato Italiano Granturismo Endurance

TEAM EBIMOTORS, A VALLELUNGA AL DEBUTTO UN SECONDO POSTO NELLA COPPA PORSCHE E IL SESTO POSTO ASSOLUTO PRO AM

Il pilota catanese Giuseppe Nicolosi «La strada è quella giusta, questo è solo l’inizio»

VALLELUNGA – Un secondo posto che sa di vittoria. Una condotta di gara di alto profilo. Se non ci fosse stato il contatto… Il Team Ebimotors, al debutto nella nuova stagione, conquista un secondo posto record nella Coppa Porsche grazie a giri veloci e a una strategia di gara votata all’attacco. La prima uscita nel Campionato Italiano Granturismo Endurance è salutata con un piazzamento nel podio nella categoria riservata alle vetture Porsche e con un sesto posto assoluto nella categoria PRO AM.

I tre piloti, i siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, e il lombardo Daniele Cazzaniga alla guida della Porsche 992 GT3 Cup cominciano col botto. All’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga (Campagnano di Roma) i tre sono partiti dalla terza fila assoluta della categoria Gt Cup Pro Am grazie ad un week-end di prove che ha dato grandi soddisfazioni.

La prima frazione la guida Daniele Cazzaniga che realizza un ottimo stint ma durante la sua frazione entra in contatto con una Lamborghini, in fase di sorpasso. Cazzaniga chiude al secondo posto, ma l’autovettura durante il contatto con la vettura avversaria riporta un problema al radiatore. Così il team è costretto a rientrare ai box e sostituirlo, perdendo posizioni. La sosta obbligata penalizza i tre. Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto provano a recuperare, chiudendo con giri veloci. Ma la penalizzazione resta, e l’ingresso della safety-car non permette al Team Ebimotors di migliorare la propria posizione finale. Alla fine è 6° posto assoluto PROAM e seconda posizione nella categoria Coppa Porsche.

«Dopo le prove del weekend avevamo grosso feeling con l’autovettura – ha dichiarato l’etneo Giuseppe Nicolosi – Sentivamo buone sensazioni e per gran parte della gara siamo stati tra i protagonisti assoluti. L’incidente ha penalizzato la nostra condotta di gara, abbiamo provato a recuperare facendo giri veloci, ma il tempo impiegato ai box per la sostituzione del radiatore ha condizionato tutto. Riteniamo che la strada sia quella giusta, d’altronde era la prima uscita ufficiale, questo è solo l’inizio».

Programma prossime gare.

Mugello 12-14 luglio 2024

Imola 6-8 settembre 2024

Monza 25-27 ottobre 2024

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.