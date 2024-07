Luglio è il mese del Mugello. Sta per iniziare uno dei weekend più importanti della stagione per il Campionato Italiano Granturismo Endurance.



All’Autodromo Internazionale del Mugello (Firenze) si comincia venerdì 12 con le prove libere, dalle 10,45, poi sabato pomeriggio dalle 16,40 le prove ufficiali. Domenica il via alla gara dalle 15 che durerà 180’.

Il Team Ebimotors ha voglia di riscatto dopo aver sfiorato il successo a Vallelunga. I tre piloti, i siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, e il lombardo Daniele Cazzaniga alla guida della Porsche 992 GT3 Cup all’esordio hanno conquistato un secondo posto record nella Coppa Porsche grazie a giri veloci e a una strategia di gara votata all’attacco. In più è arrivato un sesto posto assoluto nella categoria PRO AM. Insomma bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e approcciare la seconda gara della stagione con grande fiducia.

«A Vallelunga nel primo test della stagione abbiamo sfiorato il successo e vogliamo dare continuità ai nostri risultati – ha dichiarato l’etneo Giuseppe Nicolosi – Il feeling con l’autovettura cresce di giorno in giorno, dobbiamo raccogliere le nostre energie e fare in modo che il Mugello rappresenti la svolta per la stagione. La nostra della Porsche 992 GT3 Cup va forte e noi siamo molto fiduciosi. Al Mugello cerchiamo il riscatto».

Programma prossime gare.



Imola 6-8 settembre 2024

Monza 25-27 ottobre 2024

Luogo: catania

