Sarà il Teatro di Verdura di Palermo ad ospitare giovedì 31 luglio alle ore 21.00, “Teatri d’Europa – Notte di stelle in danza”, un galà di danza dal respiro internazionale che per la prima volta sarà proposto a Palermo, grazie alla direzione artistica di Santina Franco e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

“Teatri d’Europa – Notte di stelle in danza” è un evento di danza classica di altissimo livello, dove si potranno apprezzare artisti noti in tutto il mondo. Etoiles, Principals e Primi Ballerini dei più prestigiosi Teatri Europei (Teatro dell’Opera Parigi, English National Ballet, Ballet de Monte Carlo, Stuttgart Ballet, Teatro Bolshoi, Hamburg Ballet, Teatro San Carlo), saranno in scena con le più belle coreografie di repertorio classico, pas de deux e variazioni, firmate dai più grandi coreografi. Si potranno ammirare tra gli altri Don Chisciotte, Giselle, Il Corsaro e Fiamme di Parigi. Un affascinante viaggio nel mondo della Danza. L’internazionalità delle diverse provenienze degli artisti (Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Russia, Principato di Monaco) vuole anche essere un messaggio di unità, in cui la danza, attraverso il suo linguaggio universale, si presenta come modello in un mondo che auspica all’armonia tra i popoli. Un viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa arte.

Una grande emozione per tutti i siciliani anche perché tra i ballerini ospiti vi saranno due palermitani Andrea Sarri, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Parigi, che dopo avere studiato in Accademia al Teatro dell’Opera di Parigi è entrato a far parte del corpo di ballo ed è stato nominato da pochi mesi Primo Ballerino ed anche Simone Tribuna, Principal del Ballets de Monte-Carlo che dopo avere studiato all’Accademia Princesse Grace è entrato a far parte del corpo di ballo ed è poi stato nominato Principal de Les Ballet de Monte-Carlo.

Alla manifestazione che si svolgerà in due atti prenderanno parte Francesca Velicu e Francesco Gabriele Frola dell’English National Ballet che si esibiranno con le coreografie di Don Chisciotte di Marius Petipa, Fiamme di Parigi di Vasily Vainonen e poi ancora Charlotte Larzelere e Louis Musin di Hamburg Ballet che potremo ammirare in a Cinderella Story di John Neumeier,

Augenblick di Ivan Urban. Ma non finisce qui, perché potremo ammirare anche Alessandra Tognoloni e il ballerino palermitano Simone Tribuna de Les Ballets De Monte Carlo in Cenerentola di Jean Christophe Maillot, La Bisbetica Domata di Jean Christophe Maillot. E ancora Hortense Millet Maurin e appunto l’artista palermitano Andrea Sarri dell’ Opéra National De Paris, che mostreranno al pubblico tutta la loro bravura esibendosi in Giselle di Jean Coralli, Donizetti di Manuel Legris. Si esibiranno anche Anna Osadcenko e Jason Reilly di Stuttgart Ballet con Onegin di John Cranko e Homage Au Bolshoi di John Cranko. Balleranno anche Kristina Kretova e Igor Tsvirko del Teatro con Il Corsaro di Marius Petipa e nel Tango di Alessandro Caggegi. Infine, Claudia D’antonio e Stanislao Capissi del Teatro San Carlo con Raymonda di Marius Petipa e il Don Chisciotte di Rudolf Nureyev.

I biglietti potranno essere acquistati su www.ticketone.it e www.tickettando.it, nei punti vendita autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it o chiamare al 3387036646.





Luogo: Teatro di Verdura di Palermo , viale del Fante, 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

