Ancora un’iniziativa speciale in favore degli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale: il C. di A. di Ersu Palermo, nell’ambito di ERSU FESTIVAL 2024/2025, mette a disposizione 150 biglietti gratuiti per assistere a una selezione di spettacoli presso il Teatro Agricantus di Palermo.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo assegnato dall’ERSU per il progetto “Le arti dello spettacolo dal vivo. Se ti diverti studi meglio”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del teatro e offrire un’esperienza di svago e arricchimento culturale durante il percorso accademico.





Il programma

Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di assistere a 6 spettacoli che spaziano tra teatro comico, commedia brillante e musica dal vivo:

Giovedì 6 marzo 2025 – ore 21:00 | Antonio Grosso & Antonello Pascale in Il piccolo principe in arte Totò (25 biglietti)

Martedì 25 marzo 2025 – ore 21:00 | Remo Anzovino Solo pianoforte (30 biglietti)

Giovedì 3 aprile 2025 – ore 21:00 | Sergio Vespertino in Strafelicissima Palermo (35 biglietti)

Giovedì 24 aprile 2025 – ore 21:00 | Marco Manera in E siamo qua (20 biglietti)

Giovedì 8 maggio 2025 – ore 21:00 | Ernesto Maria Ponte & Clelia Cucco in Le vie del Signore sono trafficate (20 biglietti)

Giovedì 29 maggio 2025 – ore 21:00 | I Pezzi di Nerd in A.A.A. Cercasi Papà (20 biglietti)





Come ottenere il biglietto gratuito

Gli interessati possono richiedere il biglietto gratuito attraverso Google Moduli, compilando il form dedicato per ciascuno spettacolo. I moduli saranno resi disponibili in sequenza, uno per ogni spettacolo, e i biglietti verranno assegnati con la modalità “primo arrivato, primo servito”.

Link per la richiesta dei biglietti per il primo spettacolo Giovedì 6 marzo 2025 – ore 21:00 | Antonio Grosso & Antonello Pascale in Il piccolo principe in arte Totò (25 biglietti) https://bit.ly/4b7mKXT

Guarda il video

Info e contatti: ERSU Palermo – Ufficio Attività Culturali, Responsabile: Dott.ssa Angela Piraino E-mail: ufficio.cultura@ersupalermo.it – Tel: 091 654 5939 | Cell: 339 8765366

