La Commissione del progetto “Sicilia di scena”, designata da Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, e composta da Roberto Giambrone, Antonio Silvia e Ornella Vannetti, ha analizzato le oltre cento proposte giunte nei tempi previsti dall’avviso di selezione.

Escluse le proposte che non rispettavano i requisiti di ammissibilità, la Commissione, tenendo conto di quanto previsto nell’avviso, in particolar modo dei caratteri di innovatività dei progetti – in relazione ai linguaggi utilizzati, alla compresenza di eterogenei elementi di drammaturgia scenica e alla originale elaborazione di significative tematiche legate alla contemporaneità – ha deciso di destinare il premio di produzione allo spettacolo Astolfo 13, testo di Giulio Musso, regia, musiche e live electronics di Federico Pipia, e di partecipare al sostegno di coproduzione e/o ospitalità delle seguenti proposte: L’arte della resistenza della compagnia Barbe à Papa Teatro, testo e regia di Claudio Zappalà; The Yalta Game della compagnia Saveria Project, testo di Stefano Moretti, regia Giulia Valenti e Stefano Moretti, video di Fabio Florio; Felicia di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti della compagnia Quintoequilibrio.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto di particolare interesse il progetto Butchers di Gloria Dorliguzzo, una ricerca laboratoriale sulle connessioni tra danza e gesto quotidiano, che coinvolge artisti e maestranze del territorio, pertanto il Teatro Biondo, su proposta della stessa Commissione, si impegna a sostenerlo nelle diverse fasi di realizzazione.

Considerate la qualità e la professionalità di molte delle proposte giunte, il Teatro Biondo sta altresì valutando la possibilità di selezionarne alcune per organizzare una rassegna di ospitalità, proponendo alle compagnie un supporto tecnico-logistico e il ricavato dell’incasso tolte le spese.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.