All'occasione del Teatro Lab Party, è previsto un concerto di Dave Agrò & the Crazy Strings @ EPYC (European Palermo Youth Centre) (European Domenica 01 Ottobre 19:00 Un repertorio vasto, ricco di brani rock'n'roll, country, blues, hillbilly, rockabilly che passano da Jerry Lee Lewis fino a Fred Buscaglione, dai Beach Boys fino ai Blues Brothers. La band vi farà ballare con i classici della musica anni '50 e '60 italiana e internazionale, con brani riarrangiati in chiave rockabilly, che riusciranno a far ballare anche i più timidi.

Dave Agró – voce chitarra

Massimo Provenzano – basso

Andrea Chantres – batteria

Manuel Bellone – chitarra e voce

#lesproductionjulesbonnot



Via Pignatelli Aragona 40 90141 Palerme

Luogo: EPYC, Via Pignatelli Aragona, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 01/10/2023

Data Fine: 01/10/2023

Ora: 19:00

Artista: Dave Agrò & the Crazy Strings

Prezzo: 0.00

