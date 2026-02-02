C’è anche la mano di Teresa Mannino nell’ultimo spettacolo di Annagaia Marchioro dal titolo “Fulminata”. La comica palermitana ha, infatti, scelto di firmare la regia dello show della Marchioro che torna a teatro con un live intimo, ma anche divertente e coinvolgente.

Lo spettacolo ‘Fulminata – la speranza è l’ultima a morire’ è stato ideato dalla stessa Annagaia Marchioro con Teresa Mannino e Giovanna Donini, è prodotto da Stregonia e Brugole&Co ed arriva in Sicilia grazie alla Savà Produzioni Creative e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Due le date previste sulla nostra isola, mercoledì 22 aprile al teatro Ambasciatori di Catania e giovedì 23 aprile al teatro Orione di Palermo. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. La scenografia è di Maria Spazzi e i costumi sono di Lucia Gallone. Già disponibili i biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Ticket a partire da 23 euro.





Annagaia Marchioro porta sul palco una storia intima e scanzonata per raccontare la vita complicata di una donna entusiasta e piena di desideri. Mentre corre per inseguire i propri sogni, le si chiudono solo porte in faccia. E, se è vero che quando si chiude una porta, si apre un portone, è anche vero che il portone in faccia fa anche più male. Le piace sognare ad occhi aperti. Spera sempre in un domani migliore, tanto da convincersi a fare un mutuo, una dieta, una figlia da single, e aprire una partita iva, tutto nello stesso giorno. Probabilmente era meglio nascere pessimisti. Diventare genitori oggi è una cosa da pazzi o da eroi? Essere un’influencer è un vantaggio o una prigione? Veneti si nasce o si diventa? L’amore è una guerra o una tregua?





Come dice Nietzsche, è solo dal caos interiore che può nascere una stella danzante. Ad aiutare la protagonista a tenere i piedi per terra ci sono le amiche, che sono via di fuga e àncora di salvezza durante la tempesta. Maria Annagaia Isotta Riri che ha un nome più lungo delle cifre del suo conto in banca, ci trascina dentro al suo universo imperfetto e surreale, caotico e divertente, per lasciarci scoprire piano piano che l’imperfezione non è così male. E che, quando i sogni non si realizzano, continuare a sperare che tutto è possibile, è potente quanto vivere. Amare, disperarsi, perdere tutto e restare folgorati sulla via di Damasco, questo è Fulminata: una preghiera comica per restare vivi.

Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it. Le foto sono di Serena Serrani.

