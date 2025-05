È pubblico il bando per partecipare al Premio nazionale Città di Leonforte, premio nazionale di teatro, narrativa e poesia, indetto dal Comune di Leonforte Assessorato alla Cultura, e giunto ormai alla sua 42esima edizione.



Nato dalla volontà di contribuire allo sviluppo culturale e artistico della comunità tutta, il Premio- che, per quanto concerne l’ambito letterario è articolato in narrativa, poesia, fumetto- dedica uno spazio importante alla sezione Teatro: l’obiettivo è contribuire al sostegno e alla valorizzazione del lavoro e del talento delle Compagnie indipendenti che operano sul territorio nazionale. Queste possono proporre opere di durata minima di 45 minuti nelle più disparate forme espressive teatrali, senza alcun vincolo di genere, e sviluppate in uno o più tempi. La documentazione da produrre, i tempi e le modalità di presentazione dei materiali richiesti sono ben spiegati nel bando visionabile sul sito del Comune di Leonforte. Termine ultimo e tassativo di invio delle istanze di partecipazione è fissato per le ore 12.00 del 20 Giugno 2025.





Gli spettacoli proposti verranno poi visionati da una giuria tecnica di esperti del settore, che decreterà le Compagnie finaliste del Premio, le quali avranno modo di esibirsi dal 17 al 21 agosto 2025, alla presenza di una Giuria Tecnica, composta da esperti del settore, e da una Giuria Popolare, composta dal pubblico.



“Quest’anno- preannuncia il Sindaco di Leonforte, Piero Livolsi- per avvicinarci ancora di più alle svariate preferenze artistiche dei cittadini, la 42esima edizione del Premio, articolata in 2 sezioni, vede l’aggiunta della menzione speciale teatro popolare per la sezione teatro e del genere letterario ‘fumetto’ per la sezione letteraria”. Oltre allo speciale premio teatro popolare, verranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti: Premio “Città di Leonforte” per il Miglior Spettacolo; Premio “Città di Leonforte” per il Gradimento del Pubblico; Premio “Città di Leonforte” per la Migliore Regia; Premio “Città di Leonforte” per la Migliore Attrice; Premio “Città di Leonforte” per il Migliore Attore.



“Particolare attenzione abbiamo riposto nella composizione della giuria affidata a personalità di primo piano del panorama teatrale italiano- raccontano Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo, direttori artistici dell’evento- A presiederla sarà Turi Amore, figura di riferimento a livello nazionale. Con lui, anche Paride Benassai, artista noto anche a livello internazionale, insieme a esperti del settore come Turi Giordano e Pepi Spicuglia e con l’Assessora alla cultura del Comune Sabrina La Ferrara”.





I due direttori artistici, già nel 2022, avevano fatto parte del team organizzativo. “Torniamo alla guida del Premio con grande entusiasmo- dicono – la direzione è proseguire nel solco della tradizione, introducendo però elementi di innovazione che rispecchino la nostra cifra stilistica. In quest’ottica abbiamo deciso di reintrodurre il teatro popolare, con una serata in piazza pensata per rendere il teatro più accessibile e avvicinare il pubblico alla manifestazione. Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani, per mezzo di una serie di eventi collaterali pensati per valorizzarne la creatività”.



La manifestazione tutta si svolgerà dal dall’ 11 al 23 Agosto 2025 nella città di Leonforte, in provincia di Enna.



“Ritengo la letteratura e il teatro pilastri della nostra cultura- commenta l’Assessora alla Cultura e Istruzione di Leonforte, Sabrina La Ferrara- e questo evento un’ importante opportunità che dona lustro e prestigio alla nostra cittadina. Sono certa che anche la 42esima edizione conquisterà l’attenzione e l’interesse di artisti e scrittori di alto livello e noi siamo pronti a celebrarli”.





