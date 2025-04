I carrelli del negozio Tecnomat di Catania sono stati oggetto di furti che hanno generato disservizi e ritardi per i numerosi clienti, professionisti del settore e non, che ogni giorno si recano ad acquistare i prodotti per l’edilizia di qualità delle migliori marche. Situazione gestita prontamente dal team locale Tecnomat, che ha effettuato la denuncia, e risolta positivamente dai carabinieri di Misterbianco (CT), guidati dal Luogotenente Caltabiano, che hanno recuperato i 14 carrelli sottratti.

Tecnomat continua a dimostrare il proprio impegno verso soluzioni all’avanguardia nel settore edile e della logistica, dotando il proprio negozio di innovativi carrelli equipaggiati con tecnologia GPS. Questa mossa strategica sottolinea la filosofia aziendale orientata all’efficienza e alla sicurezza, e rappresenta un significativo passo avanti nella prevenzione dei furti e nell’ottimizzazione della gestione della logistica interna.

L’introduzione di carrelli con localizzazione satellitare integrata offre un monitoraggio in tempo reale della posizione di ciascun carrello. Questa capacità non solo migliora la logistica interna del magazzino, consentendo una gestione più precisa e rapida degli strumenti e dei materiali, ma costituisce anche un deterrente cruciale contro potenziali atti illeciti. La tracciabilità costante riduce significativamente il rischio di smarrimenti e furti, proteggendo l’investimento di Tecnomat e garantendo la disponibilità di questi importanti strumenti per i clienti.

L’iniziativa riflette la costante ricerca di Tecnomat per implementare soluzioni tecnologiche che apportino valore aggiunto sia all’operatività interna che all’esperienza del cliente. L’adozione di questa tecnologia GPS nei carrelli è un esempio concreto di come l’innovazione possa essere applicata per affrontare sfide pratiche come la sicurezza, salvaguardando le necessità dei propri clienti.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.