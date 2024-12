Sta per iniziare il nuovo corso di formazione e selezione per diventare volontari di “Telefono Amico Messina”. Gli aspiranti volontari devono compilare entro giorno 13 dicembre il modulo di iscrizione.

Si può presentare la propria candidatura anche in presenze: nell’Agorà delle associazioni di EsserCi Festival il 6 dicembre a Palazzo Zanca e il 13 dicembre nella sede del CESV, via Salita Cappuccini 31, in occasione dell’evento per i 49 anni della presenza di Telefono Amico a Messina.

I requisiti richiesti per i candidati volontari sono un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e la residenza a Messina, sede del servizio. Quest’anno, per la prima volta, Telefono Amico Messina si ripromette anche di individuare tra gli aspiranti volontari una persona disponibile a realizzare pro bono le attività di comunicazione dell’associazione.

Il corso si svolgerà dal 15 gennaio al 15 marzo 2025. I candidati devono avere la disponibilità di partecipare agli incontri formativi, due sere a settimana, nella sede del CESV, e ad alcuni webinar.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.