Catania si prepara ad accogliere la sedicesima edizione della “Walk of Life – CamminiAmo per la Vita”, uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno, promosso dalla Fondazione Telethon. Un appuntamento che, dal 1° al 4 maggio 2025, animerà Piazza Università con un villaggio della solidarietà dedicato alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, all’inclusione sociale e alla partecipazione collettiva.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa avrà luogo domani, giovedì 24 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti. Alla conferenza stampa interverranno il coordinatore provinciale della Fondazione Telethon, Maurizio Gibilaro, il sindaco di Catania Enrico Trantino, e una rappresentanza dei volontari Telethon, protagonisti dell’organizzazione dell’evento.

La manifestazione, che vede il coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni e istituzioni, rappresenta un momento di incontro tra comunità e scienza. A partire dal 1° maggio, il Villaggio della Ricerca e della Solidarietà ospiterà laboratori creativi, attività per bambini, incontri di divulgazione scientifica, esibizioni artistiche e spettacoli dal vivo. Ogni sera, dalle 18:30, si alterneranno sul palco gruppi musicali, tribute band e artisti emergenti, grazie alla direzione artistica curata da Carmelo Furnari.

Non mancheranno momenti di riflessione e informazione, con la partecipazione di medici, ricercatori e testimonial della ricerca, oltre alla presenza di stand commerciali, aree dedicate alla salute e all’informazione sanitaria gratuita, e la tradizionale Maxi Torta solidale.

La quattro giorni si concluderà domenica 4 maggio, con la camminata simbolica “CamminiAmo per la Vita”, con partenza alle ore 10:30 da Piazza Università. Una marcia collettiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica e non lasciare indietro chi combatte ogni giorno contro malattie rare e spesso dimenticate.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.