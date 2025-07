PALERMO 20 LUGLIO 2025 – Alessandra Mazzola prova a replicare a Palermo l’impresa di Grado quando riuscì a qualificarsi per il tabellone principale. Anche nel WTA 125 del Country la 25enne tennista di Riccione sfrutta la Wild Card concessa dalla Federazione per fare strada verso il main draw. La Mazzola, n. 502 del ranking, dopo 2 ore e 41 minuti di gioco, ha avuto la meglio in 3 set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2, sulla 22enne francese Selena Janiciejevic, n. 265 della classifica mondiale. “E’ stata una maratona ed alla fine sono felice di avere vinto – ha detto Alessandra Mazzola – non ho sfruttato le opportunità nel secondo set, ma non mi sono persa d’animo e nel terzo ho avuto la meglio”.

A separarla da un posto nel tabellone principale c’è la partita in programma questo pomeriggio alle 17.30, sul centrale, contro la 19enne spagnola (con passaporto anche statunitense), Kaitlin Quevedo, ex n. 7 al mondo junior e attuale 229 della WTA, che dopo aver vinto il primo set 6-3, ha usufruito del ritiro della giapponese Momoko Kobori, vittima di un infortunio in avvio di partita.

Accede al turno decisivo delle quali anche Aurora Zantedeschi che ha superato con un doppio 6-2 la 26enne ceca Michaela Bayerlova (648 del ranking) nel match serale preceduto dal minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio in cui furono uccisi nel 1992 il giudice Paolo Borsellino, e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La tennista veronese affronterà sempre questo pomeriggio l’ex n 1 al mondo junior (e vincitrice nel 2024 degli Australian Open junior e di Wimbledon junior), la18enne slovacca, Renata Jamrichova, che ha impiegato poco meno di un’ora e mezza per battere 7-5, 6-4 la francese Julie Belgraver (n. 233 della classifica).

“C’è una grande e sostanziale differenza tra il circuito maggiore e i tornei junior – ha sottolineato la Jamrichova – il mio obiettivo a Palermo è di fare bene, andando più avanti possibile. Sono tutte partite difficili ed ogni match serve ad arricchire il mio bagaglio di esperienza”.

Niente da fare, invece, per l’ultima azzurra entrata nel tabellone delle quali grazie ad una Wild Card: la 18enne di Forte dei Marmi Anastasia Bertacchi, 822 della classifica mondiale, è stata sconfitta in 2 set dalla brasiliana Carolina Alves.

Questo pomeriggio dalle 17.30 secondo e decisivo turno delle quali, mentre in mattinata sarà sorteggiato il tabellone principale.

