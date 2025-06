Sportivi “soddisfatti” sugli spalti del TC Caltanissetta nell’ITF da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. Giornata ricca di incontri combattuti ed emozionanti.

Il beniamino di casa, numero due del main draw, Luca Potenza ha dovuto faticare oltremodo per avere ragione dell’ostico Michele Ribecai: 2 ore e 30 minuti, per conquistare la vittoria 64 36 63.

“Il punteggia testimonia che è stata una partita complicata. Ho espresso, secondo me un buon livello ed alla fine credo di aver giocato meglio del mio avversario nei punti importanti. Anche nel secondo set, che ho perso, ho avuto tante occasioni, per cui ho continuato a giocare in quel modo. Sono state perseverante, forse un po’ troppo estroso alcune volte, mi prendo troppi rischi. Oggi ho cercato di essere il più ordinato possibile, cosa che mi ha premiato. Fisicamente e mentalmente sto bene, mi sento competitivo. Mi sono allenato tanto in queste settimane e qui è come se fossi a casa; oggi è stata una piccola conferma che qui posso fare bene”.





Determinato e coriaceo Gianmarco Ferrari, numero 3 del tabellone, finalista sconfitto nella scorsa edizione che quest’anno vuole rifarsi: 62 64 contro Niccolo Ciavarella.

Notevole il cammino del vichingo norvegese Herman Hoeyeraal che ha guadagnato il tabellone principale passando dalle qualificazioni. Fisico possente, ha superato l’italiano Pietro Marino 63 64

In vena anche il messinese Fausto Tabacco che dopo aver vinto il primo set, in vantaggio anche nel secondo, ha visto il proprio avversario Alberto Bronzetti dare forfeit per un affaticamento.





Grande battaglia anche nello scontro tra il brasiliano Louriero e il monegasco Rocco Piatti, figlio del coach Riccardo che fino al 2022 ha allenato Jannik Sinner: il sudamericano ha sudato le proverbiali sette camice per aggiudicarsi il successo dopo oltre 120 minuti di aspra contesa 63 57 63

Guadagnano il “biglietto” per il secondo turno anche gli italiani Massimo Giunta, Giannicola Misasi, Daniele Rapagnetta ed il tedesco Adrian Oetzbach.

Giovedì 5 giugno gare al via dalle ore 11.30.





RISULTATI PRIMO TURNO

Piraino (ITA) d [WC] Pizzigoni (ITA) 62 61; Mazza (ITA) d Zamora (ARG) 61 61; Garbero (ITA) d Berkieta (POL) 76 76; Coccioli (ITA) d [WC] Darderi (ITA) 64 62; Paolini (ITA) d Catini (ITA) 64 26 75; Pieri (ITA) d Wehnelt (GER) 76 61; [WC] Romano (ITA) d Toffanin 75 75; Ferrari (ITA) d Ciavarella (ITA) 62 64; Tabacco (ITA) d Bronzetti (ITA) 76 21; Giunta (ITA) d Fantini (ITA) 60 63; Loureiro (BRA) d Piatti (MON) 63 57 63; Misasi (ITA) d Motta (ITA) 62 62; Hoeyeraal (NOR) d Marino (ITA) 63 64; Oetzbach (GER) d [WC] Caruso (ITA) 61 63; Potenza (ITA) d Ribecai (ITA) 64 36 63; Rapagnetta (ITA) d Mirarchi (ITA) 76 62

