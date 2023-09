La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana, vista la nota n. 226474 del 4 settembre 2023 con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunicava l’avvenuto dissequestro dei cavalcavia 6, 16, 21, 22, 24, 25 e 26, specificando che dalle indagini effettuate è consentita la transitabilità ai mezzi pesanti di peso a pieno carico massimo di 44 tonnellate per i cavalcavia 16 e 24 e di 26 tonnellate per i cavalcavia 6, 21, 22, 25 e 26 e che deve essere inibito il transito pedonale dei marciapiedi lato Palermo dei cavalcavia 16, 21, 24 e 26, ha disposto la revoca della precedente ordinanza di limitazione al transito del sovrappasso dell’autostrada Messina – Palermo A20, insistente sulla strada provinciale 98 dell’Acquitta al km. 0+920 (cavalcavia n. 22), e ha ordinato l’istituzione del doppio senso di marcia, l’istituzione del limite di massa di 26 tonnellate e del limite di velocità di 50 Km/h.

Il compito di vigilanza è stato affidato agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti, secondo la vigente legislazione, il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’ordinanza n.47/2023.

