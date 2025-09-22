Palermo. La Uil Sicilia esprime la propria soddisfazione per l’avvio dello sportello dedicato alle imprese a Termini Imerese. “Un segnale concreto e atteso da lungo tempo. Questo nuovo strumento rappresenta una concreta opportunità per rilanciare l’economia locale promuovendo investimenti capaci di generare crescita e occupazione stabile”, affermano gli stessi segretari Luisella Lionti e Giuseppe Raimondi, che aggiungono: “La Uil Sicilia, insieme ai sindacati di categoria, è da sempre impegnata a sostenere la vertenza e le istanze del territorio e vede in questa apertura un passo fondamentale per lasciare alle spalle una crisi infinita. Termini Imerese deve tornare ad essere un punto di riferimento di speranza per i giovani e per tutti coloro che vogliono investire e creare nuove imprese. Questo sindacato ribadisce il proprio impegno a sostenere ogni azione che favorisca nuovi insediamenti industriali, rafforzi l’imprenditoria locale e tuteli il lavoro, con l’obiettivo di garantire un futuro di sviluppo e dignità per la comunità di Termini Imerese”.



