“Accogliamo con soddisfazione la firma del protocollo di legalità che abbiamo siglato questa mattina con il presidente Schifani per

garantire trasparenza nei cantieri per la realizzazione dei termovalorizzatori a Palermo e a Catania, destinate a rivoluzionare il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia” . Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca che stamattina, insieme ai componenti della sua segretaria, Pippo Famiano e Francesco Danese, e ai rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali e ai due prefetti di Palermo e Catania,

Massimo Mariani e Maria Carmela Librizzi, ha sottoscritto il protocollo di legalità. “E’ uno strumento fondamentale – aggiunge – per prevenire le infiltrazioni mafiose e rappresenta una pietra miliare per queste due opere strategiche per il rilancio della nostra Regione e siamo fiduciosi per l’impegno assunto dal presidente Schifani che ci ha garantito che metterà in campo ogni iniziativa necessaria per il rispetto delle condizioni del protocollo e per il rafforzamento dell’ufficio ispettivo dell’assessorato per affrontare le sfide del settore e soprattutto ha raccolto e condiviso il nostro invito per un maggiore investimento nella formazione qualificata nel settore edile ”.

