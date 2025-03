Il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Palermo, Piero Alongi, insieme ai coordinatori comunali e agli amministratori del partito dell’area metropolitana, esprime un “plauso convinto al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per la scelta strategica e coraggiosa di realizzare due termovalorizzatori in Sicilia, di cui uno a Palermo. Una decisione di grande rilevanza che segna una svolta nella gestione dei rifiuti, superando definitivamente il sistema delle discariche, che per anni ha rappresentato un peso insostenibile per l’ambiente, per le casse pubbliche e per le tasche dei cittadini”.

“L’attuale modello di smaltimento dei rifiuti, basato quasi esclusivamente sulle discariche – sottolinea Alongi – si è dimostrato fallimentare, generando costi elevati, inefficienze e continue emergenze. Il ricorso ai termovalorizzatori, invece, è una soluzione moderna e sicura, già adottata con successo nei Paesi europei più avanzati. Questi impianti garantiranno non solo la riduzione dei rifiuti destinati alle discariche, ma anche la produzione di energia, con un impatto ambientale ridotto e controllato. Si tratta di una scelta di responsabilità che avrà effetti positivi a lungo termine, abbattendo i costi di gestione e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.

“Era prevedibile – prosegue il coordinatore azzurro – che questa decisione avrebbe suscitato resistenze preconcette e opposizioni, anche perché va a rompere meccanismi consolidati e a toccare interessi, talvolta anche ambigui, che per anni hanno prosperato attorno al sistema delle discariche. Tuttavia, il presidente Schifani ha dimostrato fermezza, determinazione e coraggio avviando questa riforma epocale. Una scelta forte, che conferma la volontà del governo regionale di voltare pagina, puntando su soluzioni innovative ed efficienti. Forza Italia Palermo ribadisce il proprio sostegno a questa visione di sviluppo e modernizzazione, certa che solo attraverso scelte responsabili e infrastrutture adeguate si possa garantire un futuro più sostenibile ed efficiente per la Sicilia. Il nostro territorio merita di superare le vecchie logiche di emergenza e precarietà, adottando modelli gestionali all’altezza delle sfide del presente e del futuro”.

