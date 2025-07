Si è svolto ieri, presso la sede del Distretto Sicilia di Terna in via Castellana, un incontro tra i rappresentanti della società che gestisce la rete elettrica nazionale e il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Nel corso della visita sono stati illustrati i principali progetti di Terna che coinvolgono l’area di Palermo.

Le parti, inoltre, si sono confrontate sulla possibilità di future iniziative di interesse sociale da realizzarsi nell’area della Città Metropolitana. L’incontro si è concluso con la visita della Sala di Controllo del Dispacciamento, fondamentale per la gestione della rete elettrica regionale, e della stazione elettrica di Bellolampo infrastruttura strategica per il servizio di trasmissione dell’energia dell’area.





Nel capoluogo siciliano, a fronte di un investimento di 40 milioni di euro, è attualmente in corso un importante piano di ammodernamento per rafforzare l’infrastruttura elettrica cittadina e renderla più efficiente e sostenibile. Nell’ambito di tale intervento, grazie a uno specifico accordo tra Terna e il Comune di Palermo, è stato previsto anche un piano di ripavimentazione e asfaltatura di tutte le aree interessate dalle lavorazioni sulla rete elettrica. Tra le opere di respiro più regionale, che coinvolgono anche il Palermitano, figurano gli interventi parte del più ampio piano di potenziamento della rete elettrica siciliana. Tra questi, il collegamento Chiaramonte Gulfi–Ciminna, per il quale sono in corso con gli uffici della Città metropolitana di Palermo le interlocuzioni relative alle attività di cantiere necessarie all’avvio dei cantieri e gli elettrodotti Caracoli–Ciminna (attualmente in iter autorizzativo) e Partinico–Fulgatore, che consentiranno la connessione tra l’elettrodotto Chiaramonte Gulfi–Ciminna e il ramo est del Tyrrhenian Link, contribuendo a rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema elettrico nella Sicilia occidentale.

Con circa 330 dipendenti, Terna gestisce in Sicilia oltre 4.500 km di linee ad alta e altissima tensione e 81 stazioni elettriche.

Luogo: Palermo

