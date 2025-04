Concluso il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni di fine Aprile dei liberi consorzi siciliani, il Coordinatore Regionale dell’Unione di Centro riflette sulla frammentazione che ha avuto luogo nel Centrodestra; saltato il tavolo regionale, infatti, in diverse province il centrodestra si presenta diviso ed a sostegno di candidati diversi.

“Credo non possa essere un caso che proprio in queste elezioni, prettamente politiche, a cui partecipano esclusivamente consiglieri e Sindaci già eletti, classe politica dirigente dei Territori, il Centrodestra non sia riuscito a riaffermare il tanto elogiato “Centrodestra Unito” – dichiara l’On. Decio Terrana – Durante la fase di composizione delle liste si è scomposto il quadro politico del Centrodestra, facendo emergere forse più gruppi di potere che unità di intenti, abbandonando così la linearità politica che ha sempre contraddistinto il Centrodestra nelle scelte elettorali”.

“E’ il fallimento del bipolarismo siciliano – continua il Coordinatore Udc – segno evidente di una profonda frammentazione politica che sta avvenendo anche nella società. Il bipolarismo, che avrebbe dovuto garantire stabilità ed alternanza, si è trasformato in un sistema confuso ed inconcludente, incapace di rispondere alle esigenze socio-economiche e politiche dei territori. Abbiamo assistito solo ad alleanze mal assortite e scelte qualunquiste. E’ chiaro che questo atteggiamento allontanerà sempre di più il cittadino dalle istituzioni”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

