La rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per… passione!” e sostenuta da Fondazione Sicilia, giunge alla sua tappa conclusiva con una giornata dedicata alla figura di Padre Pino Puglisi, sacerdote ed educatore ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 e oggi tra i più luminosi simboli di fede, coraggio e impegno civile del nostro tempo. L’appuntamento è per oggi, martedì 9 dicembre alle 16,30 nella parrocchia Maria Santissima della Provvidenza.

Dopo le giornate dedicate a Rosario Angelo Livatino, Salvo D’Acquisto e Biagio Conte, la rassegna si chiude con un appuntamento che intende rendere omaggio a un uomo che ha incarnato, con il sorriso e la mitezza, una rivoluzione evangelica capace di cambiare intere generazioni. Sarà un momento di riflessione comunitaria, di memoria condivisa e di approfondimento sul significato del suo impegno educativo, del suo servizio alle periferie, del suo stile pastorale unico, fatto di mitezza, ascolto e responsabilità civile.





Il volto di Padre Pino Puglisi è già entrato nel cuore della rassegna il giorno dell’inaugurazione, quando in piazza Giubileo è stato scoperto il medaglione in bronzo a lui dedicato: una delle quattro opere realizzate dall’artista Nicolò Giovernali per rappresentare i “Pellegrini di Speranza” scelti come guide ideali del progetto.

Per il ciclo “Raccontaci di te” – incontri conversazioni, previsti gli interventi di Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale; Maurizio Artale, Centro di accoglienza “Padre Nostro”; Paride Benassai, attore che ha interpretato il ruolo di Padre Puglisi nel docu-film “L’ultimo sorriso”; Ino Cardinale, presidente associazione culturale “Cosi, per… passione!”, Valentina Casella, direttrice del Centro diocesano “Padre Pino Puglisi Martire ucciso dalla mafia” e volontaria presso la Parrocchia “San Gaetano-Maria SS del Divino Amore” a Brancaccio; Rosaria Cascio, scrittrice, allieva di don Pino Puglisi; Sergio Ciresi, parroco della Parrocchia “San Gaetano-Maria SS. del Divino Amore” a Brancaccio e direttore della Caritas diocesana di Palermo; Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini; Nunzio Maniaci, assessore aPubblica Istruzione – Politiche Sociali e Salute Pubblica – Beni Culturali – Museo e Biblioteca; Davide Rasa, parroco “Maria SS. della Provvidenza”; Alessandra Turrisi, giornalista.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.