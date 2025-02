Sempre molto attivo, anche in ambito provinciale, il movimento politico culturale Territorio sta già lavorando per i prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno la nostra terra.

Territorio, da sempre protagonista sullo scenario politico non solo locale, è guardato con massima considerazione, se non altro perché nelle sue file ci sono sempre stati pezzi pregiati della politica ragusana che ne hanno determinato peso e autorevolezza.





Domenica prossima, 16 febbraio, al BAM di Ragusa, ex City, l’appuntamento, a livello provinciale, per il tesseramento 2025.

L’occasione sarà sfruttata per fare il punto sulla situazione politica della provincia iblea, sul futuro di Territorio e sulle sue strategie in vista che dovranno sfruttare la presenza capillare nei vari Comuni e l’appeal che il movimento ha sempre avuto: Territorio è presente non solo a Ragusa, anche a Vittoria, a Chiaramonte Gulfi, a Santa Croce Camerina, ad Acate, e a breve si ufficializzeranno le strutture a Giarratana e a Modica.

Territorio vuole continuare ad essere protagonista della politica ragusana, e per restare tale c’è già, avanzato, il progetto della presentazione di una lista per le prossime provinciali.





Ci sono tutte le condizioni perché il movimento possa continuare a costituire un riferimento affidabile per gli elettori ragusani, grazie anche all’autorevolezza e alle competenze politiche dei suoi iscritti, uomini e donne che hanno dimostrato, da sempre, di poter bene operare per il bene comune, in linea con le aspettative e le aspirazioni della gente





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.